Мороз проиграл очередной суд

Окружной административный суд г. Киева признал правомерным постановление ЦИК от 13 августа текущего года о формировании окружных избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня было провозглашено коллегией судей Окружного административного суда г. Киева.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении иска СПУ, в котором, в частности, истец просил суд признать противоправным отмеченное постановление ЦИК, а также признать отсутствие реагирования ЦИК на факт представления списков кандидатур для формирования ОИК лицами, которые не уполномочены это делать, то есть лидерами парламентских фракций БЮТ и НУ, поскольку, по убеждению СПУ, на момент начала избирательного процесса указанные фракции в парламенте не существовали.

В постановлении суда также указано, что стороны-участницы процесса могут обжаловать ее в двухдневный срок с момента провозглашения в Высшем административном суде Украины.

Теперь суд объявил резолютивную часть постановления, полный ее текст сторонам будет предоставлен сегодня в 17.30.

Представители СПУ в суде не согласились с решением суда и обжалуют его.