Янукович считает, что политтехнологи Тимошенко перегнули палку

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что политтехнологи БЮТ допустили ошибку, организовав акции протеста в связи с нерегистрацией Центральной избирательной комиссией избирательного списка блока.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ выразил сегодня журналистам в Харькове.

«Никто не ставил вопрос в ЦИК отказать БЮТ в участии в избирательном процессе. Этого не было, и нагнетать ситуацию абсолютно не было необходимости. Лишний артистизм уже не дает плюсов, он дает минусы. Поэтому политтехнологи, которые работают в БЮТ, ошиблись, как говорят, немножко перегнули палку», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр считает, что избиратели Украины, проголосовав на выборах, ответят на вопрос, какие политики нужны государству – актеры или ответственные политики. «Возбуждать ситуацию в обществе тем, что БЮТ не зарегистрировали своевременно, потому что они не указали адресов своих депутатов, и делать из этого политическую акцию… Я считаю, что здоровые люди на это реагировать не будут», - добавил он.