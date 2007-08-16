Гриценко ставит 100%-ый крест на Семенюк

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает неэффективной работу Валентины СЕМЕНЮК в должности председателя Фонда государственного имущества Украины и требует ее отчета на заседании правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам информационных агентств.

«Я требую от Валентины СЕМЕНЮК сделать отчет на заседании правительства о том, каким образом наполняется, а если говорить прямо, не наполняется бюджет в соответствии с законом, которым поставлена задача для Фонда госимущества», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он сообщил, что внес такое предложение на заседании правительства, и оно была поддержано премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Министр отметил, что “все заявления и клевету” В.СЕМЕНЮК в адрес Минобороны он воспринимает как “истерику должностного лица, которая понимает, что за свою бездеятельность на протяжении двух с половиной лет надо будет отвечать”.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что ни один год Фонд госимущества не выполнил плана поступлений в бюджет, а в этом году ситуация наиболее критическая. «Неэффективная деятельность В.СЕМЕНЮК на посту руководителя Фонда государственного имущества уже привела к срыву выполнения многих программ как в Вооруженных Силах, так и в целом по линии всех министерств», - сказал министр обороны, добавив, что это понимают и премьер-министр, и первый вице-премьер-министр – министр финансов.

А.ГРИЦЕНКО выразил убеждение, что после парламентских выборов В.СЕМЕНЮК ни при каких условиях не будет занимать эту должность, поскольку она показала “свою абсолютную беспомощность, заполитизированность и неумение эффективно работать на высокой государственной должности”.

При этом министр подчеркнул, что это не будет зависеть от того, которой будет коалиция и кто будет премьером. «Я уверен на 100%, что она эту должность занимать не будет», - добавил А.ГРИЦЕНКО, заметив, что понимание этого факта заставляет ее обвинять кого угодно, чтобы скрыть свою бездеятельность.

Министр добавил, что деятельность ФГИУ постоянно сопровождается скандалами относительно продажи ключевых объектов на условиях, которые выписывались под предварительно определенного покупателя.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны выяснить, есть ли основания для привлечения ее или других руководителей Фонда к уголовной ответственности. «Когда объект продается в несколько раз дешевле, чем декларируется, в том числе председателем Фонда госимущества, у меня как члена правительства и как гражданина возникает очень серьезный вопрос – куда пошла эта разница, и почему она не пошла в государственный бюджет на нужды людей», - сказал А.ГРИЦЕНКО.