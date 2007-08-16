Балога предупреждает о холодном душе в прямом и переносном смыслах

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что политика нынешнего правительства в сфере газоснабжения, которую воплощает в жизнь Министерство топлива и энергетики под руководством Юрия БОЙКО, создает серьезные угрозы экономическим интересам государства.

«Кабинет министров неустанно рассылает бравурные реляции о закачанных в подземные газохранилища 20 млрд. кубометров газа. Однако в действительности почти 16 млрд. из этого объема принадлежит компаниям-нерезидентам: 7 млрд. в собственности «РосУкрЭнерго», а 8,8 млрд. распоряжается «УкрГазЭнерго». По состоянию на 1 августа «Нафтогаз Украины» владеет только 2,2 млрд. кубометров газа», - сказал В.БАЛОГА, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента

Таким образом, утверждает В.БАЛОГА, Украина не имеет хотя бы минимально необходимого газового резерва для уверенного вхождения в осенне-зимний период.

«Как выяснилось, собственных запасов углеводородов в стране не создано. То, что находится в наших подземных газоубежищах, нам совсем не принадлежит. Газотрейдеры-монополисты полностью могут заломить за газ заоблачную цену. В результате кричащего непрофессионализма топливного министерства уже зимой этого года государство рискует оказаться в условиях жесткого и изнурительного для экономики ценового диктата», - заявил В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата обратил внимание, что “в тисках” высоких цен на газ страна может оказаться в условиях неготовности жилищно-коммунального хозяйства к зиме. «Правительственные чиновники сами вынуждены признать, что объекты ЖКГ не способны полностью обеспечить тепло и горячую воду для украинцев. Поэтому вполне вероятно, что значительно повышенные цены за потребленный газ прольются на всех нас холодным душем и в прямом смысле, и в переносном», - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, Кабинет министров допустил сокращение добычи газа в Украине: за пять месяцев 2007 года на 598 тыс. кубометров, или на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также, сказал В.БАЛОГА, “правительство так и не смогло наладить конструктивный переговорный процесс с Россией относительно цены на газ на 2008 год”.

«Успокоительные заявления правительственных чиновников о достижении приемлемых цен опровергаются россиянами. Уже август, а наша страна до сих пор не знает, за сколько будет покупать голубое топливо в следующем году. Оттягивание конкретных договоренностей ослабляет, прежде всего, наши позиции, ведь чем ближе к зиме, тем более покладистой придется быть украинской стороне», - отметил он.

Глава Секретариата Президента констатировал наличие кризисных тенденций в энергетике, причиной которых он назвал неэффективное управление отраслью профильным министерством. По мнению В.БАЛОГИ, уже накопилось много нерешенных проблем (в частности относительно условий транзита газа и его хранения в украинских газохранилищах), что создает реальную угрозу экономической безопасности страны.

В.БАЛОГА также не исключил, что скоро эти проблемы будут рассмотрены на специальном совещании при участии Президента и премьер-министра, где министр Ю.БОЙКО лично будет отчитываться за состояние дел в отрасли.