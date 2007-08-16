Ющенко ”дал отбой” сложной политической ситуации

Президент Виктор Ющенко своим Указом ввел в действие решение, которым Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 20 июля отменил введение неотложных мер по обеспечению конституционных прав украинцев в сложившейся общественно-политической ситуации.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, кроме того, В.Ющенко признает утратившим силу Указ Президента Украины от 6 апреля текущего года N285 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 апреля 2007 года "Об общественно-политической ситуации и неотложных мерах по обеспечению конституционных прав граждан Украины".

В своем решении от 20 июля СНБО, учитывая то, что Указ Президента Украины от 2 апреля 2007 года N264 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" утратил силу, принимая во внимание совместное заявление Президента, Председателя Верховной Рады и Премьер-министра Украины от 27 мая 2007 года о неотложных мерах, направленных на решение политического кризиса путем проведения 30 сентября 2007 года внеочередных выборов в парламент, решил отменить свое решение от 5 апреля 2007 года "Об общественно-политической ситуации и неотложных мерах по обеспечению конституционных прав граждан Украины". СНБО также предложил Президенту Украины признать утратившим силу Указ от 6 апреля 2007 года N285.

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