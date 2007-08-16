Мартынюк боится, что выборы закончатся ничем

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины 5-го созыва Адам МАРТЫНЮК не исключает, что досрочные парламентские выборы закончатся ничем. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению А.МАРТЫНЮКА, “если те силы, которые затеяли досрочные выборы, не наберут необходимых 226 голосов, то они не войдут в парламент для принятия присяги, и Верховная Рада будет неправомочной опять, поскольку не будет 300 депутатов».

А.МАРТЫНЮК напомнил, что согласно Конституции после проведения внеочередных выборов целый год новые выборы проводить нельзя. “То есть, представьте себе - нет 300 депутатов и год нельзя проводить выборы. Я думаю, Президент охотно воспользуется этой статьей Конституции и будет считать, что еще год нет Верховной Рады Украины”, - отметил А.МАРТЫНЮК.

При этом он выразил убеждение, что любые выборы в Украине разделяют страну и это угрожает территориальной целостности государства. «Выборы являются одним из моментов, который ставит под угрозу территориальную целостность, - заметил он. – У нас так сложилось исторически, что политические вопросы не объединяют государство, а разъединяют”. “Мы не утверждаем, что так будет на этих выборах, - отметил А.МАРТЫНЮК. – Коммунисты только отмечают опасность этого”.

А.МАРТЫНЮК также сообщил, что коммунисты «рассчитывают на возвращение своего электората в Прикарпатье». По его словам, «мы ожидаем получить здесь 20-22 тысячи голосов. А это - 3%». «Это реально, поскольку когда-то в области было почти 70 тысяч коммунистов, а они имеют семьи, думаю, часть из них проголосует за нас», - добавил он.