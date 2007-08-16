Ехануров отказался от кресла губернатора

Экс-губернатор Днепропетровской области, нынешний руководитель областного предвыборного штаба блока «Наша Украина-Народная самооборона» Юрий ЕХАНУРОВ утверждает, что в июле ему предлагали опять занять должность председателя Днепропетровской облгосадминистрации, однако он отказался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

Он объяснил причину своего отказа тем, что считает нынешнего председателя ОГА Надежду ДЕЕВУ профессионалом, которая находится на своем месте. «То, что Днепропетровская область занимает ведущие позиции после Киева в Украине, большая заслуга Н.ДЕЕВОЙ и облгосадминистрации», - подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, после его отказа от должности председателя Днепропетровской ОГА было принято решение заменить Н.ДЕЕВУ на другого человека.

Дальше Ю.ЕХАНУРОВ отказался комментировать, подчеркнув: «Я не хочу дальше комментировать это решение, тем более его выполнение».

В целом, по мнению Ю.ЕХАНУРОВА, недоразумение с заменой председателя Днепропетровской облгосадминистрации в июле текущего года является ошибкой в системе власти.

«И в системе власти бывают ошибки», - отметил руководитель предвыборного штаба «НУ-НС».

Как сообщалось, в июле, по данным некоторых СМИ, Президент собирался заменить председателя Днепропетровской ОГА. Среди кандидатов на эту должность назывался и Николай ШВЕЦ, который уже работал губернатором области в 1999-2003 годах.

В то же время заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ 25 июля на брифинге опроверг информацию, что он якобы был намеред представить 24 июля нового главу Днепропетровской облгосадминистрации.

Между тем В.БОНДАРЬ подтвердил, что некоторые кадровые изменения в регионах будут проведены.