Ехануров: Янукович наконец-то склонил голову перед Ющенко

Начальник предвыборного штаба блока «Наша Украина-Народная самооборона» в Днепропетровской области Юрий ЕХАНУРОВ считает, что вчерашнее заявление премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА о необходимости отмены еще до выборов депутатской неприкосновенности является победой Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ЕХАНУРОВ выразил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, Президент ранее неоднократно отмечал необходимость отмены неприкосновенности народных депутатов. «Они (Партия регионов – УНИАН) согласились, склонили головы перед Президентом Украины», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Ю.ЕХАНУРОВ также считает, что вчерашнее заявление В.ЯНУКОВИЧА было предварительно продуманным. «Для такого уровня политического деятеля любая импровизация должна быть тщательным образом подготовленной и многократно отрепетированной», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Ю.ЕХАНУРОВ считает, что трансформации в стратегии и тактике Партии регионов

и ее лидеров произошли на протяжении последнего месяца.

Как сообщал УНИАН, 15 августа премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ

предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады для отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней, в частности Президента, главы правительства, народных депутатов и судей.