Симоненко подозревает, что Янукович не прочь уйти в коалицию с НУ-НС

Компартия считает, что создание коалиции в составе Партии регионов и блока “НУ-НС” после досрочных парламентских выборов будет представлять угрозу национальной экономике Украины. Об этом во время встречи с избирателями Винницы заявил лидер КПУ Петр Симоненко, сообщает пресс-служба КПУ.

“Когда объединится компрадорский капитал Ющенко под патронатом США с национальным капиталом Партии регионов, тогда начнется окончательный процесс ликвидации экономического базиса Украины”, - отметил Петр Симоненко.

По его словам, КПУ приложит все усилия, чтобы коалиция на основе Партии регионов и блока “НУ – НС” не состоялась.

“Национальный капитал, который сейчас находится под контролем Партии регионов, - это наши с вами рабочие места. Как только он объединится с “оранжевыми”, начнется процесс уничтожения общенародной собственности. Этот процесс приведет к ликвидации экономической мощи нашего государства”, - отметил Петр Симоненко.