Сегодня Герман будет защищать свою честь в суде

Печерский районный суд рассмотрел иск Анны Герман и дал «добро» на предварительное судебное заседание, которое состоится сегодня в 12:00.

Иск «О защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещения морального ущерба» Анна Николаевна Герман подала в связи со статьей от 22 мая 2007 года в общественно-политической газете «Вечерние Вести» (№077 (1776)«Как я стал жертвой демагогов».

Дело в том, что в статье ее автор Игорь Ткаленко написал следующее: «Я легкомысленно считал, что вопрос « Пані Ганю, що ви робите в цій банді?» должен вызвать у нее прилив краски к лицу и потупление взора. То есть она должна была покраснеть и потупить взор. Это же как стыдно ей, националистке, попасть в такую украиноненавистическую компанию» (цитата дословная, языком оригинала).

Герман утверждает, что информация есть неправдивой, а ее распространение - это преднамеренное действие, чтобы опорочить ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Со своей стороны Анна Герман заявила, что основанием для ее иска к Игорю Ткаленко стали утверждения журналиста, что депутат получила квартиру за государственный счет. В то же время, став депутатом, утверждает Герман, она отказалась от всех положенных нардепам льгот. В том числе и от квартиры. Соответствующее заявление зарегистрировано в регламентном комитете Верховной Рады.

Также Герман утверждает, что о времени проведения судебного заседания ей не сообщили. И поэтому в зале суда она присутствовать не может.