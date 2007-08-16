Тимошенко хочет схватить Януковича за руку

Блок Юлии Тимошенко обращается к правоохранительным органам с требованием проверить информацию о передаче государственной резиденции „Межгорье”, где проживает премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, в НАК „Надра Украины” и законность такой передачи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

“Как стало известно из публикаций украинских средств массовой информации, 27 июля 2007 года Кабинет министров своим решением передал в НАК „Надра Украины” государственную резиденцию „Межгорье”, которая в просторечии известна как дача премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА”, говорится в сообщении.

Всего, по данным БЮТ, в „Надра Украины” передано 136 гектаров земли и 94 объекта инфраструктуры резиденции, стоимость которых составляет миллионы долларов.

Как отмечают в БЮТ, “с одной стороны это не может не радовать. Ведь подобная операция свидетельствует, что Виктор ЯНУКОВИЧ утратил надежду на премьерство после досрочных выборов и спешит забрать хотя бы резиденцию”.

С другой, отмечается в сообщении, “речь идет о действии, которое содержит четкие признаки коррупции. Ведь именно по такой классической схеме в Украине происходит теневая приватизация государственных объектов, а проще говоря – осуществляется кража государственного имущества”.

В связи с этим БЮТ обращается к правоохранительным органам с требованием проверить информацию о передаче государственной резиденции „Межгорье” в НАК „Надра Украины” и законность такой передачи.

Также БЮТ требует от Кабинета министров дать публичные разъяснения относительно сомнительных операций с государственным имуществом.

Отдельно Блок Юлии Тимошенко обращает внимание общественности на то, что “за забором дачи ЯНУКОВИЧА бесследно исчезли руины Межгорского монастыря, представляющие историческую и культурную ценность”.