Луценко: регионалы просто гонят “дурочку”

“Украина – правовое государство. Такое решающее для страны решение как отмену депутатской неприкосновенности нужно принимать правововым способом”, - убежден лидер Блока “Наша Украина-Народная Самооборона” Юрий Луценко. Об этом он сказал в эфире 5 канала, комментируя инициативу Януковича упразднить депутатскую неприкосновенность на внеочередной сессии ВР, сообщает пресс-служба Блока "Наша Украина-Народная Самооборона".

“Сегодня в Украине нет парламента. Свыше 150 народных избранников сложили мандаты. Потому 300 голосов, необходимых для изменения Конституции, в Верховной Раде физически нет. Это прекрасно понимают “антикризовики”, которые 378 дней имели большинство в парламенте, но вспомнили об этой идее только за полтора месяца перед выборами”, - заметил он.

“Мы не будем поддерживать шоу для очередного обмана украинского народа”, - заверил лидер блока.

“Регионалы” никогда не будут отменять депутатскую неприкосновенность, потому что в таком случае многим из них придется появиться перед судом”, - убежден Луценко.

“Сейчас они говорят об этом, потому что знают, что нет легитимного парламента. Они просто играют на публику, гонят “дурочку”, - отметил он.

“Партия регионов – это партия безответственных флюгеров, которые как угодно будут менять свою позицию, чтобы только удержаться при власти, - считает лидер Блока. - И разговоры о сессии – это исключительно политическое шоу неудачников, которые напрасно пытаются обмануть избирателя”.