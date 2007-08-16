В ПР считают, что нравятся каждому пятому киевлянину

Партия регионов рассчитывает на поддержку на внеочередных парламентских выборах не менее 20% киевлян.

Об этом заявил руководитель Киевской городской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе столичной организации Партии регионов.

По словам В.ГОРБАЛЯ, расчеты базируются на социологических исследованиях, которые «свидетельствуют, что в сравнении с 2006 годом рейтинг Партии регионов увеличился». По его мнению, это происходит из-за последовательной и эффективной политики Партии регионов как во всеукраинском масштабе, так и в столице.

Кроме того, В.ГОРБАЛЬ подчеркнул, что люди ориентируются на предвыборные программы, которые предлагают участники избирательного процесса, а «программа Партии регионов выгодно отличается от того, что предлагают наши оппоненты».

«Также мы надеемся на поддержку тех людей, которые на предварительных выборах проголосовали за блок «Не Так» и «Вече», - отметил В.ГОРБАЛЬ, объяснив это тем, что «яркие представители» этих политических сил присоединились к Партии регионов, а сами политические силы на своих съездах приняли решение о поддержке Партии регионов.