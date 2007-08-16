Янукович сегодня посетит роддом

Сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, предусматривается, что В.ЯНУКОВИЧ посетит хлебокомбинат "Кулиничи", городской роддом, где он ознакомится с работой отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также побывает на заводе им. Малышева.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ посетит место реконструкции областного спортивного комплекса "Металлист" и проведет совещание с административно-хозяйственным активом Харьковской области.

Запланировано также, что премьер-министр примет участие в прямом эфире на областном телевидении.

Сегодня же В.ЯНУКОВИЧ вернется в Киев.