Мороз понял, что другого пути просто нет

Лучший путь решения проблемы отмены неприкосновенности должностных лиц заключается в принятии парламентом законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, который содержит соответствующие нормы, считает председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр Мороз, сообщает пресс-служба парламента. "Другого пути просто не существует", - сказал он.

А.Мороз также подчеркнул, что согласно Конституции Верховная Рада функционирует до приведения к присяге новых депутатов. "Нужно зайти в сессионный зал и проголосовать то, что необходимо", - отметил он.

РБК-Украина