Мороз понял, что другого пути просто нет
08:32, 16 августа 2007Политика
1175 0
Предложение спикера политсилам
Лучший путь решения проблемы отмены неприкосновенности должностных лиц заключается в принятии парламентом законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, который содержит соответствующие нормы, считает председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр Мороз, сообщает пресс-служба парламента. "Другого пути просто не существует", - сказал он.
А.Мороз также подчеркнул, что согласно Конституции Верховная Рада функционирует до приведения к присяге новых депутатов. "Нужно зайти в сессионный зал и проголосовать то, что необходимо", - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter