Симоненко предлагает избирать и увольнять судей всенародно

Коммунистическая партия предлагает ввести всенародное избрание и увольнение судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, выступая перед избирателями в Виннице.

"Для того чтобы реально бороться с коррупцией, для восстановления законности и справедливости в государстве, мы предлагаем избирать всех судей народом и поставить их под общественный контроль", - сказал он.

По словам П.СИМОНЕНКО, сегодня с помощью взятки можно избежать уголовной ответственности. "Сегодня, если ты совершил преступление, но пришел в суд и заплатил взятку, тебя могут признать невиновным", - сказал он.

Лидер КПУ считает, что "действующая судебная система порождает коррупцию, которая позволяет избегать ответственности, занимая исполнительную должность или имея средства на подкуп судей".