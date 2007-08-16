Симоненко предлагает избирать и увольнять судей всенародно

06:40, 16 августа 2007
Политика
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"Действующая система порождает коррупцию"

Петр СИМОНЕНКОсКоммунистическая партия предлагает ввести всенародное избрание и увольнение судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, выступая перед избирателями в Виннице.

"Для того чтобы реально бороться с коррупцией, для восстановления законности и справедливости в государстве, мы предлагаем избирать всех судей народом и поставить их под общественный контроль", - сказал он.

По словам П.СИМОНЕНКО, сегодня с помощью взятки можно избежать уголовной ответственности. "Сегодня, если ты совершил преступление, но пришел в суд и заплатил взятку, тебя могут признать невиновным", - сказал он.

Лидер КПУ считает, что "действующая судебная система порождает коррупцию, которая позволяет избегать ответственности, занимая исполнительную должность или имея средства на подкуп судей".

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