Во Львове залили краской бигборд Януковича

Милиция проводит проверку по факту повреждения бигборда с изображением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО сообщил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы проводим соответствующую проверку и проинформируем о ее результатах. Пока еще результатов нет», - сказал министр.

По данным СМИ, вчера во Львове неизвестные залили краской фотографию Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА на бигборде с новогодним приветствием.