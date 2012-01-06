Во Львове залили краской бигборд Януковича
12:59, 06 января 2012Политика
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Милиция проводит проверку
Милиция проводит проверку по факту повреждения бигборда с изображением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во Львове.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО сообщил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы проводим соответствующую проверку и проинформируем о ее результатах. Пока еще результатов нет», - сказал министр.
По данным СМИ, вчера во Львове неизвестные залили краской фотографию Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА на бигборде с новогодним приветствием.
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