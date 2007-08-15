Тимошенко: сегодня очевидно, что БЮТ хотели исключить из выборов

Сегодня является очевидным, что Блок Юлии Тимошенко хотели исключить из избирательного процесса. Об этом лидер БЮТ заявила в прямом эфире на Первом национальном канале в программе «Точка зрения».

«Нас обвинили в том, что мы неправильно подали документы. Все шло к тому, что выборы могут состояться без нашей политической силы, и все это происходило по указанию Партии регионов, которая имеет восемь человек своей квоты в ЦИК», - сказала Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что «вчера, благодаря судьям, действительно честным судьям административного суда, была выяснена истина. Суд признал, что наши документы заполнены правильно, и суд обязал ЦИК зарегистрировать нашу политическую силу».

Также Ю.ТИМОШЕНКО заявила о подготовке Партией регионов масштабной фальсификации досрочных парламентских выборах путем голосования на дому.

«Украине и всему мировому сообществу, в том числе через ОБСЕ, которая хочет добиться в Украине честных выборов, нужно сконцентрироваться на том, что голосование на дому может быть только по справкам от врачей или для инвалидов первой группы, которые не могут пойти голосовать на избирательные участки», - отметила лидер БЮТ.

Комментируя инициативу Виктора ЯНУКОВИЧА относительно отмены неприкосновенности для высокопоставленных должностных лиц и народных депутатов, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Для депутатов от Партии регионов неприкосновенность - это смысл их пребывания в парламенте». Она подчеркнула, что отмена неприкосновенности в распущенном парламенте - это полная профанация: «ЯНУКОВИЧ хочет сделать эту профанацию, чтобы остановить настоящий референдум, который нужно провести в стране относительно отмены депутатской неприкосновенности и снятия льгот и других привилегий с высших должностных лиц».

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, «стране сегодня нужен прорыв, страна должна один раз выйти из всей этой грязи. Наша страна зажиточна, у нее колоссальное количество ресурсов, которые каждый день просто сливаются в частные кампании. Именно поэтому с сегодняшнего дня мы начали всенародное обсуждение программы «Украинский прорыв». “Мы с завтрашнего дня дадим сообщение всей стране через телевидение, где люди могут ознакомиться с этой программой, и как они смогут внести туда изменения”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ЦИК на заседании 10 августа не приняла решения о регистрации или отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от БЮТ. Как заявляли члены ЦИК от коалиции, проблема заключается в том, что в избирательном списке БЮТ не указан адрес местожительства ни одного кандидата в депутаты.

14 августа Окружной административный суд Киева удовлетворил жалобу БЮТ и обязал ЦИК повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов в народные депутаты от БЮТ, и зарегистрировать этих кандидатов для участия во внеочередных парламентских выборах.

15 августа ЦИК зарегистрировала всех 450 кандидатов в депутаты от Блока Юлии Тимошенко.

За такое решение проголосовали все 14 присутствующих членов ЦИК.