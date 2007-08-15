Секретариат: Заявления членов Кабмина выходят за пределы их компетенции

Секретариат Президента Украины заявляет, что предложения членов Кабинета Министров Украины о согласовании в правительстве проектов указов Президента, подготовленных органами исполнительной власти, выходят за пределы полномочий Кабмина, предусмотренные действующей на данный момент нормативно-правовой базой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как отмечает Секретариат, в соответствии со статьей 113 Конституции Украины, Кабинет Министров Украины является ответственным перед Президентом. Согласно положениям статьи 102 Конституции Украины, Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.

Исходя из этого, необходимость согласования проектов указов Президента Украины с правительством привела бы к ограничению возможностей осуществления функций Президента Украины как гаранта Конституции и прав и свобод граждан.

Как отмечает Секретариат Президента, до сих пор в Конституционном Суде Украины находится конституционное представление Кабинета Министров Украины об официальном толковании положений статьи 106 Конституции Украины о правовом механизма скрепления актов Президента Украины подписями премьер-министра Украины и министра, ответственного за акт и его выполнение (институте контрассигнации). Поэтому, до момента объявления решения по данному делу нецелесообразно регулировать указанные вопросы на уровне подзаконного акта.

До момента, пока все юридические вопросы, регулирующие взаимоотношения Президента с органами исполнительной власти, в том числе с правительством, не будут решены путем принятия соответствующих законов, правительству целесообразно работать в четко определенных законом границах и не пытаться расширить объем своей компетенции подзаконным актами, что позволит министрам более эффективно выполнять возложенные на них полномочия, отмечает Секретариат Президента.