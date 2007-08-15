Первая пятерка НУ-НС отправляется в дорогу

В пятницу, 17 августа, в 10.30 в Киеве на Софийской площади стартует всеукраинский агитационный тур блока «Наша Украина – Народная Самооборона».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, утром автобусы с лидером блока Юрием ЛУЦЕНКО и другими представителями выедут в регионы Украины.

В акции старта тура, который пройдет под лозунгом «Для людей, а не для политиков», примут участие кандидаты в народные депутаты, включенные в первую пятерку блока: Ю.ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО и Николай КАТЕРИНЧУК.

Начнется Всеукраинский агитационный тур с Сумской области.