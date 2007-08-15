Первая пятерка НУ-НС отправляется в дорогу
20:21, 15 августа 2007Политика
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17 августа начинается агитационный тур
В пятницу, 17 августа, в 10.30 в Киеве на Софийской площади стартует всеукраинский агитационный тур блока «Наша Украина – Народная Самооборона».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, утром автобусы с лидером блока Юрием ЛУЦЕНКО и другими представителями выедут в регионы Украины.
В акции старта тура, который пройдет под лозунгом «Для людей, а не для политиков», примут участие кандидаты в народные депутаты, включенные в первую пятерку блока: Ю.ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО и Николай КАТЕРИНЧУК.
Начнется Всеукраинский агитационный тур с Сумской области.
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