Коммунисты спасут Украину от союза Партии регионов и ”Нашей Украины”

Лидер Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО заявляет, что КПУ сделает все, чтобы после выборов не состоялся союз Партии регионов с "Нашей Украиной".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО сказал, выступая перед избирателями в Виннице.

"Мы, коммунисты, все сделаем для того, чтобы Партия регионов не скатилась к соглашательской позиции и к сотрудничеству с "Нашей Украиной", - заявил он.

По мнению П.СИМОНЕНКО, объединение Партии регионов с "Нашей Украиной" приведет к ликвидации экономического базиса Украины. "Когда объединится компрадорский капитал ЮЩЕНКО под патронатом США с национальным капиталом Партии регионов, тогда начнется окончательный процесс ликвидации экономического базиса Украины", - считает он.

П.СИМОНЕНКО добавил, что в настоящее время национальный капитал находится под контролем Партии регионов. "Как только он объединится с помаранчевыми, начнется процесс уничтожения нашей с вами собственности. Это процесс приведет к уничтожению экономической мощи нашего государства", - заявил он.