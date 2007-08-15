Сторонники БЮТ завершили пикетирование ЦИК

Сторонники БЮТ завершили пикетирование здания Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас напротив помещения Комиссии остаются приблизительно 50 сторонников блока. Они сворачивают палатки и партийные флаги.

Подавляющее большинство пикетчиков на данный момент уже покинули площадь перед ЦИК.

Как сообщал УНИАН, акции протеста сторонников БЮТ под ЦИК начались 11 августа. Пикетчики требовали от ЦИК зарегистрировать кандидатов в депутаты от БЮТ для участия во внеочередных выборах.

Сегодня ЦИК зарегистрировала список БЮТ.