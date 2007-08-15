Янукович в Харькове устроит разнос Добкину?

Одной из причин поездки премьер-министра Украины, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в Харьков может быть смена руководства городского штаба партии.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

«Не секрет, что лидер Партии регионов вскоре побывает в Харькове и также не секрет, что одной из причин его приезда является кризисная ситуация в городском отделении Партии регионов», — сказал эксперт.

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, В.ЯНУКОВИЧ, скорее всего, уже осознал, что для Партии регионов ставка в предвыборной кампании на харьковского градоначальника — это путь в никуда, и, очевидно, лидер Партии регионов уже сделал для себя определенные выводы. Эксперт подчеркнул, что мэр Харькова Михаил ДОБКИН сумел настолько дискредитировать Партию регионов в стратегическом для нее регионе, что дальнейшая публичная его поддержка приведет к полному краху электоральных показателей Партии регионов.

А.ГОЛОБУЦКИЙ также отметил, что для лидера Партии регионов наилучшим выходом из сложившейся ситуации «был бы публичный «разнос» М.ДОБКИНА».

«Если исходить из соображений пиара, то для ЯНУКОВИЧА наилучшим выходом из ситуации было бы публично «надавать по рукам» неадекватному мэру», — подчеркнул А.ГОЛОБУЦКИЙ. По его словам, такие действия могли бы хоть немного повысить катастрофически падающий рейтинг Партии регионов в Харькове.

Как сообщал УНИАН, 21 июля мэр Харькова М.ДОБКИН был назначен руководителем городского избирательного штаба Партии регионов.

Поездка В.ЯНУКОВИЧА в Харьков запланирована на завтра, 16 августа.