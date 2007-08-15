Шаповал объявил перерыв в заседании ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ объявил в заседании ЦИК перерыв на 15 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято в связи с необходимостью в закрытом режиме обсудить вопрос о регистрации списка кандидатов в народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко.

До этого член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ предложил комиссии внести этот вопрос в сегодняшний порядок дневного заседания.

В свою очередь, другой член ЦИК Андрей МАГЕРА во время обсуждения также предложил рассмотреть вариант отмены протокольного решения о принятии заявления ЦИК о давлении БЮТ на комиссию.