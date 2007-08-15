”Эх, жизнь моя - жестянка”: Папиев о тяжелых буднях министра

Министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ готов отказаться от всех льгот, предусмотренных статусом министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Я не против отказаться от того, чего у меня нет и чем я не пользуюсь», - сказал М.ПАПИЕВ.

Министр уточнил, что живет на «левом берегу Днепра в многоэтажном доме на третьем этаже. Дачи нет».

«В городском транспорте, будучи министром, я передвигаюсь только в выходные дни и только за деньги. В будние дни у меня есть персональный автомобиль, который меня возит. Я уже 4 года не был в отпуске, то есть не пользовался правом на получение путевки на санаторно-курортное лечение. Фактически, я готов, чтобы у меня ликвидировали то, чего у меня нет», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, на заседании правительства премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады для отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней, в том числе Президента, главы правительства, народных депутатов и судей.

Вместе с тем премьер сказал, что считает заявления политических оппонентов о необходимости отмены депутатской неприкосновенности исключительно предвыборным популистским лозунгом.