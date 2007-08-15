Симоненко замахнулся на место в учебнике истории?

Политики выполнят свои предвыборные обещания до дня голосования, если отменят на внеочередной сессии Верховной Рады неприкосновенность чиновников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом сегодня на пресс-конференции в Виннице заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

«Отказавшись от неприкосновенности и льгот для всех высокопоставленных чиновников, украинские политики на нынешних выборах способны создать прецедент, выполнив предвыборные обещания еще до дня голосования», - считает он.

«Я выступал за проведение внеочередной сессии только в том случае, если будет сформирована четкая повестка дня. Я рад, что эти инициативы поддерживают мои коллеги по коалиции - Партия регионов», – заметил лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО заверил, что его инициативы в этом плане сводились к тому, чтобы представители всех фракций приняли участие в заседании парламента и сделали первый шаг в выполнении своих предвыборных обещаний.

«Прежде всего, речь идет о том, что отменить неприкосновенность и льготы для всех высокопоставленных чиновников возможно лишь путем внесения изменений в Конституцию Украины», – напомнил П.СИМОНЕНКО.

По его словам, депутаты Верховной Рады V созыва, особенно представители “Нашей Украины” и БЮТ, которые так громко занимаются этой темой, понимают это обстоятельство, а поэтому продолжают обещать то, что можно сделать сейчас.

П.СИМОНЕНКО призвал политиков быть искренними в своих намерениях и подтвердить эту искренность голосованием в Верховной Раде за соответствующий вопрос. “Завершить эту процедуру, после заключения Конституционного Суда, должен будет следующий состав парламента”, – отметил лидер коммунистов.

Отвечая на вопрос, как Верховная Рада может собраться в полном составе, если ее работу Президент считает нелегитимной, П.СИМОНЕНКО заявил что «это проблемы В.ЮЩЕНКО, в таком случае безнравственно обещать то, чего не намерен сделать сейчас».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады V созыва для отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней, в частности Президента, главы правительства, народных депутатов и судей.

БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”, которые раньше В.ЯНУКОВИЧА выступили с такими инициативами, уже заявили, что не намерены принимать участие во внеочередной сессии парламента, потому что полномочия ВР V созыва были прекращены указом Президента.