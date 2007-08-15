Оппозиция не пойдет в Раду отменять неприкосновенность
Луценко: мы не собираемся участвовать в шоу
Блок «Наша Украина – Народная самооборона» и Блок Юлии Тимошенко не намерены принимать участие во внеочередной сессии Верховной Рады V созыва, провести которую сегодня предложил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ с целью отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил один из лидеров НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО.
«НУ-НС», как и БЮТ, как и все грамотные праведники, реально понимают, что ВР распущена, а поэтому принимать участие в распущенном парламенте мы не намерены», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.
При этом он отметил, что сегодняшнее заявление В.ЯНУКОВИЧА о необходимости отмены депутатской неприкосновенности до проведения выборов - «это исключительно политический трюк… И мы не собираемся принимать участие в шоу».
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, демократические силы считают популистской эту инициативу В.ЯНУКОВИЧА, а Партию регионов – «партией обещальников, разворотов, партией флюгеров».
Кроме того, он напомнил, что большинство, сформированное в парламенте V созыва, подчинялось линии В.ЯНУКОВИЧА, имело время для реализации подобных инициатив, но вдруг за 46 дней до выборов В.ЯНУКОВИЧ и Партия регионов осознали, что большинство избирателей намерены отдать свои голоса за демократические политические силы, и поэтому решили пойти на такой популистский шаг.
Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что кроме обещаний Партия регионов и В.ЯНУКОВИЧ в действительности ничего конкретного не сделают.
Он напомнил, что несколько недель назад В.ЯНУКОВИЧ и представители коалиции критиковали идею отмены депутатской неприкосновенности. «Следовательно, господин ЯНУКОВИЧ сегодня хочет купить обещаниями людей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
В то же время, по его мнению, если В.ЯНУКОВИЧ действительно хочет отменить депутатскую неприкосновенность, то в октябре он может прийти в парламент и поддержать эту инициативу НУ-НС.
Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что демократические силы в первые же дни начала работы новоизбранного парламента внесут законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, который уже подготовлен.
«На первой сессии ВР, в первые дни мы внесем законопроект и увидим, кто обещал, а кто действительно делает», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что речь идет о полной отмене депутатской неприкосновенности и депутатских льгот, а не о каких-то ограничениях.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады V созыва для отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней, в частности Президента, главы правительства, народных депутатов и судей.