Правозащитники: условия содержания Тимошенко незаконны

Администрация колонии, в которой содержится Юлия ТИМОШЕНКО, настаивает на законности круглосуточного видеонаблюдения и освещения камеры экс-премьера. В свою очередь правозащитники называют условия ее содержания незаконными, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, что начальник Качановской исправительной колонии в Харькове Иван ПЕРВУШКИН подтвердил, что за переведенной в это учреждение Ю.ТИМОШЕНКО ведется круглосуточное видеонаблюдение. И.ПЕРВУШКИН подтвердил и то, что бывшая премьер-министр еще не является окончательно осужденной, а ее статус он сформулировал как "следственно арестованная". Начальник колонии не отрицал и того, что в камере Ю.ТИМОШЕНКО круглосуточного горит свет. По его словам, "видеонаблюдение не запрещено законом", а для его осуществления "необходимо, чтобы в камерах было достаточно света".

Председатель совета правозащитной организации "Донецкий Мемориал" Александр БУКАЛОВ в интервью Deutsche Welle не исключил существования внутренних непубличных нормативных документов, которые разрешают именно такой способ содержания. Из опыта мониторинга содержания украинцев в местах лишения свободы следует, сказал правозащитник, что персонал СИЗО и милицейских изоляторов временного содержания обязан следить за тем, чтобы их подопечные не совершили суицида и не нанесли вреда своему здоровью. "По моему мнению, это не отвечает международным стандартам содержания, но это и нельзя назвать жестоким обращением. Скорее, это можно рассматривать, как определенное давление на человека", – сказал правозащитник.

В свою очередь, сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ отверг сам факт законного содержания Ю.ТИМОШЕНКО. "Закон о предварительном заключении не предусматривает содержания обвиненных, которые находятся под следствием и судом, в исправительных колониях. Условия, в которых сейчас содержится Ю.ТИМОШЕНКО, не отвечают законодательству", – сказал он в интервью DW. По словам Е.ЗАХАРОВА, закон разрешает содержание под круглосуточным наблюдением только тех лиц, которые совершили преступление в местах лишения свободы и только в специальных дисциплинарных или штрафных изоляторах (ДИЗО, ШИЗО).

Но и там, по закону, ночное освещение должно быть приглушенным и осуществляться лампочками малого напряжения, сказал Е.ЗАХАРОВ. Он также считает, что условия содержания экс-премьера противоречат стандартам Европейского Комитета против истязаний. В этих стандартах, как сообщил правозащитник, есть совет администрациям исправительных заведений "строить конструктивные отношения с контингентом на основе уважения и доверия, что будет способствовать улучшению контроля и безопасности".

Как сообщал УНИАН, 3 января 2012 г. Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что камера, где содержится Ю.ТИМОШЕНКО, отвечает всем европейским требованиям и нормам содержания.

Пенитенциарная служба также напоминает, что экс-премьер с 30 декабря 2011 года «содержится в помещении участка следственного изолятора Качановской исправительной колонии (№54) управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области в соответствии с требованиями Закона Украины «О предварительном заключении» в части отдельного содержания лиц, находящихся под стражей, от осужденных».

«Сегодня на брифинге представителей защиты Ю.ТИМОШЕНКО условия ее содержания названы ужасными. Это высказывание никоим образом не отвечает действительности», – заявляют в пенитенциарной службе.

Ведомство также ответило на упреки правозащитников относительно средств видеонаблюдения в камере Ю.ТИМОШЕНКО.

«Также следует отметить, что в канун Нового года, Ю.ТИМОШЕНКО, в виде исключения, была передана передача, которая содержала 104 наименования (продукты питания и предметы первой необходимости)», – говорится в пресс-релизе.