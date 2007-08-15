НУ-НС и БЮТ подпишут соглашение на 7 лет

Лидер блока «Наша Украина - Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что вскоре Блок Юлии Тимошенко и «НУ-НС» подпишут соглашение о сотрудничестве на ближайшие 7 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО.

В «ближайшие дни» будет подписано соглашение сотрудничества на ближайшие 7 лет между «Нашей Украиной – Народной самообороной» и БЮТ», - сказал он. При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в соглашении, среди прочего, будет предусмотрено, что единственным союзником «Нашей Украины – Народной самообороны» в парламенте будет БЮТ.

«Но, разумеется, мы готовы к сотрудничеству с другими демократическими силами в парламенте», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.