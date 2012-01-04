Суд вынес предупреждение свободовцу за марш в честь Бандеры в Одессе

Приморский райсуд Одессы рассмотрел сегодня иск Приморского РОВД к организаторам массовой акции, проведенной 1 января в центре города, и принял постановление о вынесении предупреждения председателю областной организации ВО «Свобода» Павлу КИРИЛЕНКО за проведение акции в честь Дня рождения Степана Бандеры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облорганизации ВО «Свобода».

В пресс-службе отметили, что суд считает, что «П.КИРИЛЕНКО нарушил законодательство Украины, поскольку 29 декабря 2011 года Окружной административный суд Одесской области принял постановление о запрете проводить массовые акции и митинги в центре города 1 января».

«Сразу же после того, как суд запретил "Свободе" проводить марш по центральным улицам города, общественные активисты подали уведомление о проведении акции в честь С.Бандеры на Потемкинской лестнице. Городскому председателю было направлено соответствующие уведомление, как того требует законодательство. И никакого судебного запрета на проведение этой акции не было», – говорится в сообщении.

Поэтому в облорганизации "Свободы" убеждены, что все, что происходило 1 января на Потемкинской лестнице", было в рамках действующего законодательства». В то же время, одесские «свободовцы» заявляют, что у мэра города Алексея КОСТУСЕВА и его окружения вызывает недовольство то, что «местная община украинцев публично чтит память С.Бандеры».

«Власти уже не первый раз таким образом пытаются давить на нашу организацию. Нам не привыкать. Мы обжалуем постановление Приморского районного суда. Соответствующая апелляция уже готовится», – сказал П.КИРИЛЕНКО.

Как сообщалось, 1 января около 100 одесситов провели шествие и короткий митинг, посвященный Дню рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) С.Бандеры.

Никаких столкновений или других нарушений общественного порядка во время акции, организованной ВО «Свобода», не было.