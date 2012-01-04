В Крыму заговорили об отставке «правой руки» Джарты

Первый заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Бурлаков может покинуть свое кресло – его отставку с начала года активно обсуждают в стенах крымского правительства

Об этом передает сайт «Крым.Комментарии».

«Бурлаков освободит кресло, но останется в Крыму. Сейчас под него активно ищут должность. Говорят, что он может возглавить какое-то управление», - рассказывают в Совмине.

Примечательно, что на последнем пленарном заседании Верховной Рады Крыма, где принимался бюджет автономии на 2012 год, Бурлакова не было.

В то же время, ряд экспертов склоняются к тому, что отставка Бурлакова была бы логична после проведения парламентских выборов, так как он зарекомендовал себя как грамотный организатор проведения избирательных кампаний на местном уровне. Именно он руководил избирательной кампанией регионалов на выборах в ВР АРК, местные советы, а также мэра Симферополя.

Бурлаков появился в Крыму с приходом Василия Джарты, их связывали тесные партнерские отношения, начиная с «макеевского периода» Джарты. Более того, Бурлаков рассматривался как одна из реальных кандидатур на пост премьер-министра Крыма после смерти Джарты.