Кернес требует убрать палатки, установленные возле колонии

Представители городских властей Харькова требуют от активистов «Батькивщины» убрать агитационные палатки, которые сегодня были установлены возле Качановской колонии, где содержится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», харьковская парторганизация подавала сообщение об установке палаток в Харьковский горисполком, а копия сообщения есть на руках у активистов, которые находятся возле Качановской колонии. В то же время представитель горисполкома, который представился сотрудником юридического департамента, потребовал демонтировать палатки, аргументируя это тем, что у городских властей не было времени опротестовать установку палаток в суде. Никаких документов, которые бы разрешали снос палаток, у него не было.