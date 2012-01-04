Кернес требует убрать палатки, установленные возле колонии
Не было времени опротестовать...
Представители городских властей Харькова требуют от активистов «Батькивщины» убрать агитационные палатки, которые сегодня были установлены возле Качановской колонии, где содержится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», харьковская парторганизация подавала сообщение об установке палаток в Харьковский горисполком, а копия сообщения есть на руках у активистов, которые находятся возле Качановской колонии. В то же время представитель горисполкома, который представился сотрудником юридического департамента, потребовал демонтировать палатки, аргументируя это тем, что у городских властей не было времени опротестовать установку палаток в суде. Никаких документов, которые бы разрешали снос палаток, у него не было.