Лавринович был на стороне Тимошенко?

Решение Окружного административного суда Киева о повторном рассмотрении Центральной избирательной комиссией вопроса о регистрации избирательного списка БЮТ не будет обжаловано.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«В данном случае это решение не будет предметом обжалования, поскольку, я думаю, что толкование Конституционного Суда об определении места проживания в данном случае не было тщательно учтено ЦИК. Возможно, были и другие аргументы», - сказал он.

Министр считает, что с правовой и политической точки зрения нецелесообразно создавать ситуацию, когда одна из политических сил вынуждена вести борьбу за право принять участие в выборах.

«Политической силе должен дать оценку избиратель», - добавил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, ЦИК на заседании 10 августа не приняла решения о регистрации или отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от БЮТ. Как заявляют члены ЦИК от коалиции, проблема заключается в том, что в избирательном списке БЮТ не указан адрес места проживания ни одного кандидата в депутаты.

14 августа Окружной административный суд Киева удовлетворил жалобу БЮТ и обязал ЦИК повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов в народные депутаты от БЮТ, и зарегистрировать этих кандидатов для участия во внеочередных парламентских выборах.