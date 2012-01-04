Власенко подозревает, что тюремное видео с Тимошенко выбросят в Интернет

Защитник Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не получает в колонии никакого лечения, кроме обезболивающей терапии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Вчера руководство Качановской колонии заявило о том, что Ю.ТИМОШЕНКО получает медицинскую помощь в той части, которую ей прописали в Киевском следственном изоляторе. Хочу официально сказать, что в Киевском СИЗО ей прописали обезболивающие», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, руководство Качановской колонии рассматривает обезболивающую терапию как оказание формальной медицинской помощи.

«Обман происходит, когда люди говорят формально корректные вещи, то есть «мы делаем то, что прописали» в Киевском СИЗО, а Киевское СИЗО прописало только обезболивающие. Это не лечение, а какого-либо лечения она действительно не получает», - подчеркнул он.

Защитник экс-премьера также считает циничными заявления руководства Качановской женской колонии о необходимости круглосуточного освещения камеры, в которой находится Ю.ТИМОШЕНКО.

«Они держат 24 часа свет, чтобы им было лучше снимать. Это верх цинизма», - убежден он.

С.ВЛАСЕНКО также не исключает, что впоследствии это видео может быть распространено через Интернет, как было со съемками в СИЗО.

«А они потом будут разводить руки и говорить: «Мы возбудим уголовное дело». Какая проблема – найти человека, который выбросил в Интернет предыдущие съемки? Сделал это незаконно. И сама съемка была незаконной, и ее публикация также незаконная», - объяснил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 января отвечая на вопрос журналистов о здоровье Ю.ТИМОШЕНКО, начальник Качановской исправительной колонии №54 Иван ПЕРВУШКИН заверил, что экс-премьер-министр может самостоятельно передвигаться, а рекомендации врачей относительно ее лечения выполняются в полном объеме.

В то же время С.ВЛАСЕНКО заявил, что его подзащитная не способна самостоятельно передвигаться, постоянно лежит. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО не оказывается надлежащая медицинская помощь.

Справка УНИАН. 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.