Янукович: Хотите поиграть? Давайте, мы не против

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает несущественным вопросом механизм созыва внеочередной сессии Верховной Рады Украины для принятия решения об отмене неприкосновенности для высших должностных лиц государства, депутатов и судей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня журналистам в Кабинете Министров, отвечая на вопрос: «С помощью какого механизма можно созвать внеочередную сессию парламента при условии, что одна третья часть депутатов сложила свои полномочия».

«Каким образом созвать сессию – это не вопрос. Если Президент, как говорят, хочет сыграть честно в эту игру и снять полномочия со всех, мы организуем заседание Верховной Рады, а Президент вместе со мной должен прийти на это заседание, и мы примем историческое решение – снимаем все льготы, неприкосновенность со всех. И это будет нормально. До выборов, чтобы не играться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что Партия регионов не против отмены депутатской неприкосновенности. «Хотите поиграть? Давайте, мы не против. Вы снова бросили вызов обществу, давайте, мы поддержим вас. Пожалуйста - сессию собираем срочно, депутатов, принимаем решение, и Президент подписывает этот закон», - предложил В.ЯНУКОВИЧ.