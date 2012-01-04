Умер Виталий Рева
17:02, 04 января 2012Политика
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Янукович выразил соболезнования
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования в связи со смертью президента Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталия Ревы.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
По информации ТСН, В.Рева умер сегодня после тяжелой болезни.
В декабре 2011 году основатель и руководитель ВААП с 1998 года, подал в отставку по состоянию здоровья.
В.Рева родился в 1938 году, был народным депутатом Украины первого созыва, заслуженный работник транспорта Украины, академик Транспортной академии Украины, член коллегии Госавтотрансадминистрации и Глававтотрансинспекции, член Совета предпринимателей при Кабинете министров и общественной коллегии Укравтодора.
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