Умер Виталий Рева

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования в связи со смертью президента Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталия Ревы.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

По информации ТСН, В.Рева умер сегодня после тяжелой болезни.

В декабре 2011 году основатель и руководитель ВААП с 1998 года, подал в отставку по состоянию здоровья.

В.Рева родился в 1938 году, был народным депутатом Украины первого созыва, заслуженный работник транспорта Украины, академик Транспортной академии Украины, член коллегии Госавтотрансадминистрации и Глававтотрансинспекции, член Совета предпринимателей при Кабинете министров и общественной коллегии Укравтодора.