Власенко пишет жалобу на тюремщиков

Защита экс-премьер-министра будет требовать привлечения к уголовной ответственности работников Государственной пенитенциарной службы Украины из-за незаконности этапирования Юлии ТИМОШЕНКО в Качановскую колонию № 54 (Харьков).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

«Заявление будет подготовлено и подано на имя так называемого генерального прокурора ПШОНКИ, потому что это их подследственность. Пусть они определяются», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник экс-премьера также сообщил, что уже подготовлен иск в Шевченковский районный суд Киева относительно незаконности перевозки Ю.ТИМОШЕНКО из Киевского СИЗО в Качановскую колонию.

«Жалоба на неисполнение решения Шевченковского районного суда (относительно повторного ареста Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) подготовлена полностью, мы сейчас заканчиваем технические формальности. Она будет подана или сегодня до конца дня, или завтра утром. И обязательно будут поданы заявления о совершении преступления теми сотрудниками Государственной пенитенциарной службы, которые принимали непосредственное решение о переводе ТИМОШЕНКО в Харьков, потому что это решение откровенно незаконное», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

«У нас есть решение Шевченковского суда, которое не изменено, не отменено, а оно не исполняется. Совершенные действия – это прямое неисполнение судебного решения», - сказал защитник.

По словам С.ВЛАСЕНКО, «неисполнение судебного решения влечет за собой и уголовную ответственность. Это те люди, которые приняли решение этапировать ТИМОШЕНКО в Качановскую колонию в Харьков. При Государственной пенитенциарной службе существует так называемая Комиссия по распределению», и это «члены Комиссии по распределению, а также человек, который подписал наряд на этапирование».