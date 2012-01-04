Нардеп призывает ГПУ и милицию пролить свет на смертельное ДТП

Народный депутат, председатель Тернопольской областной организации партии «За Украину!» Иван СТОЙКО призывает министра внутренних дел и генерального прокурора обеспечить объективное расследование ДТП в Хмельницкой области и привести доказательства причастности или непричастности к аварии председателя Тернопольской облгосадминистрации Валентина ХОПТЯНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом сказано в его депутатских обращениях к министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО и генпрокурору Виктору ПШОНКЕ.

«Среди жителей Тернопольской области большой резонанс вызвало дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 31 декабря около 20.15 в Чемеровецком районе Хмельницкой области неподалёку от села Ольховцы. Как стало известно из информационных источников, автомобиль Toyota после ДТП с места происшествия скрылся, а по результатам оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что на это транспортное средство был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской областной госадминистрацией... Председатель Тернопольской ОГА утверждает, что пользовался данным автомобилем, однако он отрицает, что был в этой машине во время аварии и ему не известно, кто мог находиться за рулем данного автомобиля во время ДТП… Поскольку на пресс-конференции из объяснений самого председателя ОГА Валентина ХОПТЯНА у журналистов возникло много вопросов, которые противоречат объяснениям самого В.ХОПТЯНА, поэтому прошу способствовать объективному проведению расследования данного ДТП, обязать соответствующих должностных лиц установить, собрать и подать все необходимые доказательства для установления причастности или непричастности к данному ДТП председателя Тернопольской ОГА В.ХОПТЯНА и установления лица, которое в момент ДТП управлял автомобилем, совершившим дорожно-транспортное происшествие», – говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря в Хмельницкой области автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП один пассажир ВАЗа погиб, водитель и второй пассажир травмированы. Водитель автомобиля Toyota с места происшествия скрылся.

1 января в тернопольских интернет-изданиях появилась информация, что якобы в том Toyota Land Cruiser находился председатель Тернопольской ОГА В.ХОПТЯН, который вместе со своей женой ехал на Новогодние праздники в Чемеровецкий район Хмельницкой области.

2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию и отметила, что В.ХОПТЯН вместе с женой с 31 декабря находился у родственников в Киевской области.

3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что на Toyota Land Cruiser был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской облгосадминистрацией. Согласно предварительным данным, автомобиль, который принадлежит одной из коммерческих структур, некоторое время находился в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был расторгнут и он возвращен владельцам, сообщило УМВД.