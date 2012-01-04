Возле колонии, где сидит Тимошенко, появились палатки

Активисты партии «Батькивщина» установили две палатки возле Качановской исправительной колонии № 54 в Харькове, где содержится экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, около 20-30 активистов, которые собрались перед входом в колонию, сообщили, что их акция направлена на поддержку Ю.ТИМОШЕНКО.

Люди возле палаток будут собирать обращения, письма от сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, а также будут раздавать харьковчанам агитационные материалы.

Сегодня в палатках дежурят представители парторганизации «Батькивщины» Коминтерновского района города, на территории которого находится Качановская колония, а затем ежедневно их будут сменять активисты из других райорганизаций Харькова.

Комментируя событие, заместитель областной организации «Батькивщины» Валерий ДУДКО сказал корреспонденту УНИАН, что «власть сделала ошибку», этапировав Ю.ТИМОШЕНКО в Харьков.

«Власть допустила ошибку. В Харькове очень много сторонников Ю.ТИМОШЕНКО, а теперь их число будет только возрастать», - сказал В.ДУДКО.

Он утверждает, что «70% харьковчан не доверяют действующей власти», и считает, что «в будущем эти люди будут голосовать за «Батькивщину».