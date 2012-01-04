Евгении Тимошенко разрешили увидеться с матерью

На обращение защитника Сергея ВЛАСЕНКО следователем Службы безопасности Украины принято решение о предоставлении разрешению на свидание с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, которая находится под стражей в Качановской исправительной колонии №54 в Харьковской области, дочери обвиняемой - Евгении ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Главным следственным управлением СБУ продолжается расследование уголовного дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в совершении покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах, путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств корпорации «ЕЭСУ» перед Министерством обороны Российской Федерации на сумму 405 млн. 500 тыс. долларов США, добавлено в сообщении.