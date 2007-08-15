Янукович рассказал, что ему сказали шаманы

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о своей готовности к избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Я выполнил ту программу (послеоперационной реабилитации - УНИАН), которую запланировал, вернулся и уже начал понемногу играть в теннис. И могу сказать, что готов к предвыборной кампании», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, избирательная кампания для него состоит в том, чтобы правительство выполнило все социальные программы.

«Это наш приоритет, и я считаю, что это будет наилучшей предвыборной кампанией, если вокруг конкретных дел будут объединяться и будущие депутаты, и чиновники», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос, кто оплатил его поездку на Алтай, сказал: «Никто». А на вопрос «Что ему сказали шаманы?», добавил: «Сказали, что надо круглосуточно двигаться, и тогда все будет в порядке. А в плане политической карьеры, сказали, что Украина будет процветающим государством».

Как сообщал УНИАН, 8 мая В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоне (Испания) после медицинского обследования провели оперативное лечение коленного сустава.

В начале августа В.ЯНУКОВИЧ провел на Алтае послеоперационный курс реабилитации с использованием методов нетрадиционной медицины.