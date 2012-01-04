О чем чаще всего спрашивают Левочкина

У Администрации Президента Украины граждане и средства массовой информации чаще всего интересуются количеством работников АП, размером их заработной платы и автомобилями, которые их обслуживают.

В частности, в разделе «Доступ к публичной информации» на официальном сайте Президента Украины, указывается, что чаще всего запрашивают документы: «О количестве работников Администрации Президента Украины, размере заработной платы и структуре АПУ»; «Об автомобилях, которые обслуживают работников Администрации Президента Украины»; «Список лиц, которые пользуются помещениями в доме отдыха «Конча-Заспа» Государственного управления делами» и «Список лиц, которые пользуются помещениями в доме отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами».