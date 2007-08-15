Янукович собрался в отпуск: будет говорить правду, но в рамках закона

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен взять небольшой отпуск для участия в агитационной избирательной кампании Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Я некоторое небольшое время на это потрачу, потому что я законопослушный гражданин и, безусловно, не могу не заниматься агитацией, когда речь идет о будущем государства, и не сказать людям правду, но в рамках закона», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства подчеркнул, что он намерен написать официальное заявление об уходе в отпуск.

«Я проведу несколько таких мероприятий (агитационных – УНИАН), а остальное время буду работать в Кабинете Министров, потому что нужно готовиться к зиме, нужно готовить бюджет, нужно с 1 сентября платить пенсионерам повышенную пенсию, стипендии студентам, заработную плату врачам, учителям и так далее», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что правительство выполнит все социальные программы.

Вместе с тем премьер-министр не уточнил ориентировочных сроков своего отпуска.

«Пока в мои планы входит выполнение всех мер по обеспечению жизнедеятельности страны. Это, поверьте, главное, это моя обязанность, я к этому отношусь ответственно», - отметил он.

«Что касается предвыборной кампании, люди уже определились. Я мало верю в то, что что-то изменится от того, что кто-то будет что-то новое придумывать. Наша политика известна. Мы всегда об этом говорили. Но для того, чтобы меня не обвинили мои однопартийцы, что я не принимал участия в предвыборной кампании, я в некоторые регионы поеду в рамках предвыборной кампании и встречусь с избирателями. Это я тоже сделаю, и это моя обязанность как лидера партии», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.