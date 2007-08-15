Ющенко поздравил коллег из Индии и Конго

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Президента Республики Индия Пратибху Девисингх ПАТИЛ и Президента Республики Конго Дэни Сассу НГЕССО по случаю национальных праздников – дней провозглашения независимости.

Приветствие размещено на официальном сайте главы Украинского государства.

В приветствии к П.ПАТИЛ В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что дальнейшая активизация отношений между Украиной и Индией и впредь будет способствовать развитию многостороннего, динамического и взаимовыгодного сотрудничества на благо народов.

Приветствуя Президента Конго, В.ЮЩЕНКО отметил, что отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между государствами будут укрепляться и будут развиваться на благо украинского и конголезского народов.

Глава Украинского государства пожелал президентам Индии и Конго крепкого здоровья, счастья, творческого вдохновения и успехов в государственной деятельности, а дружественным народам этих республик – мира, благосостояния и процветания.