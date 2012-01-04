Литвин прогнозирует крупные «столкновения лбами» на выборах

Во время выборов в Верховную Раду Украины «столкновения, особенно в мажоритарных округах, будет чрезвычайно большими», сказал в интервью «5 каналу» председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По его словам, поэтому «те, кто принадлежит к большинству, будут как-то искать возможность договариваться относительно того, чтобы не мешать друг другу в округах».

«То же будут пытаться делать и представители оппозиции, хотя понятно, что пены будет много», - добавил он.

В.ЛИТВИН прогнозирует, что «участников борьбы на мажоритарных округах будет также очень много, равно, как и много будет политических партий. Часть из них будет играть роль фона - будут искусственно принимать участие в выборах для того, чтобы получить соответствующие вознаграждения за участие в жеребьевке и за участие в представительстве в соответствующих комиссиях».

По словам председателя ВР, сегодня говорят о том, что «у нас 50% депутатов будут избираться в мажоритарных округах, которые потом будут себя, мол, продавать достаточно дорого».

В.ЛИТВИН отметил: «Я думаю, что каждый из кандидатов, кто будет бороться в мажоритарных округах, предварительно даст клятву той или иной политической силе, тому или другому политическому лидеру и распишется кровью (это я образно употребляю этот термин) о том, что после выборов он войдет в ту или иную фракцию». При этом он добавил: «И соответственно, он будет получать помощь не только моральную ввиду того, что ставки на эти выборы будут чрезвычайно высоки».

На вопрос, какую роль будет играть Верховная Рада во время выборов, В.ЛИТВИН ответил: «Штатную роль».

По его мнению, «сегодня мы практически видим открытый старт парламентской кампании, и едва ли не 100% депутатов, присутствующих в сессионном зале, будут бороться за победу на выборах».

По его словам, в такой ситуации вряд ли можно говорить, что парламент будет осуществлять контроль над ходом избирательной кампании.

Как сказал В.ЛИТВИН, «главное, чтобы был соблюден тот закон, который является проявлением большого компромисса и который рассчитан на думающее общество, на ответственного избирателя и который рассчитан на ответственных участников этой избирательной гонки».

В.ЛИТВИН выразил надежду, что «так должно и у нас произойти. Тем более, что потрясения, эти зоны нестабильности, они все ближе и ближе подходят к Украине».