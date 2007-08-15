В НУ-НС считают, что ”Янукович и компашка” перешли к ”чернухе”

Предложение премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА созвать внеочередную сессию Верховной Рады для отмены неприкосновенности депутатов и льгот высоких должностных лиц является очередным PR-ходом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока «Наша Украина – Народная самооборона», об этом заявил председатель Житомирского областного избирательного штаба блока, народный депутат V созыва Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

«ЯНУКОВИЧ и компашка как всегда занимаются не работой, а ложью. Заявления о досрочной сессии – это очередной пиар-ход перед выборами», - сказал он.

П.ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что парламент давно является неполномочным, и ни одно решение ВР не будет иметь правовых последствий. «Это можно рассматривать как контрагитационную меру Партии регионов, направленную на то, чтобы довести чрезвычайно важный для общества вопрос до идиотизма», - убежден он.

В то же время, по его словам, для отмены депутатской неприкосновенности нужно внести изменения в Конституцию. Согласно действующему законодательству, напомнил П.ЖЕБРИВСКИЙ, для этого необходимо провести две сессии ВР и получить заключение Конституционного Суда на соответствующий законопроект. Он также отметил, что менять Основной закон нельзя на внеочередной сессии парламента.

«Избирательная кампания «регионалов» перешла в фазу «чернухи». Они пытаются заговорить вопрос, который поднял Президент Украины», - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ. Он также отметил, что Партия регионов абсолютно не заинтересована в отмене депутатской неприкосновенности, особенно принимая во внимание ряд персоналий в ее списке. «Многие «регионалы» стремятся спрятаться за депутатской неприкосновенностью. Это касается не только олигархов, но и определенных чиновников. Ведь многим из них после выборов придется отвечать за то, что они наделали в министерских креслах», - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабмина В.ЯНУКОВИЧ предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады для отмены неприкосновенности депутатов и льгот для чиновников всех уровней. «Давайте будем инициировать, есть депутаты, обратимся к Президенту в начале сентября, до выборов соберем депутатов и единодушно проголосуем за отмену неприкосновенности и всех льгот Президента, премьер-министра, министров, депутатов Верховной Рады и судей. Всех! Давайте сделаем, и это будет нормальный подход к выборам», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем премьер считает заявление политических оппонентов о необходимости отмены депутатской неприкосновенности исключительно предвыборным популистским лозунгом. «Почему в 2005 году помаранчевые, которые имели всю власть, этого не сделали, а взялись сегодня в преддверие выборов?», - поинтересовался он.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что сегодня намерен обсудить тему отмены неприкосновенности для чиновников всех рангов с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.