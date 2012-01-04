Кто нагрел руки на Музее Шевченко?

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО направил обращение генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с просьбой осуществить проверку эффективности использования государственных бюджетных средств при реконструкции музея Тараса Шевченко в Каневе в период 2010-2011 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

В своем обращении вице-спикер напомнил, что реконструкция и реставрация объектов Шевченковского национального заповедника в Каневе была начата в связи с подготовкой к празднованию в 2011 году 150-летия со дня перезахоронения Тараса Шевченко в Украине и в 2014 году – 200-летия со дня его рождения, а финансирование строительства мемориального комплекса осуществлялось, преимущественно, за средства государственного бюджета Украины.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, история с реконструкцией обновленного дома-музея Тараса Шевченко в Шевченковском национальном заповеднике дает основания говорить о том, что «если в свое время Тарас Шевченко мечтал построить себе настоящий украинский дом на родине, и даже нарисовал его план, то в Каневе для него построили, скорее, бизнес-офис».

Вице-спикер напомнил, что реконструкция музея к определенной дате происходила в авральном режиме, без соблюдения элементарных строительных или художественных норм и стандартов. Это, по словам политика, привело к тому, что уже сегодня есть негативные последствия. Так, самая местная власть информирует о проблемах с мраморным покрытием. По оценкам специалистов и экспертов, в помещении музея полностью отсутствует гидроизоляция здания. «Если принять во внимание, что с момента торжественного открытия музея прошло немногим больше года, данные факты наводят на мысль о возможном нецелевом и неэффективном использовании средств, выделенных на реконструкцию музея и допущенных в связи с этим злоупотреблениях на заключительной стадии работ», - отметил вице-спикер.

Учитывая значение и высокий статус Шевченковского национального заповедника в Каневе, и то, что в 2014 году Украина будет праздновать 200-летний юбилей со дня рождения выдающегося украинца, Н.ТОМЕНКО попросил генпрокурора осуществить проверку эффективности использования государственных бюджетных средств при реконструкции музея Тараса Шевченко в Каневе в период 2010-2011 гг.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря глава Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ на рабочем совещании в Каневе подверг критике должностных лиц за промедление с вводом объектов Шевченковского национального заповедника и за брак, допущенный при выполнении работ на территории заповедника. В частности, пассажирский терминал комплекса "Авто-река" до сих пор не сдан в эксплуатацию, в мраморных плитах, которыми вымощено подножье Тарасовой горы, уже образовались трещины.

Губернатор указал на недопустимость подобных просчетов и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

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19 сентября в Каневе при участии вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА была торжественно открыта вертолетная площадка, автомобильный и речной вокзалы. Комплекс "Авто-Река" - это двухэтажное отдельно расположенное здание - пересадочный пункт из автотранспорта на речной транспорт и наоборот. Сметная стоимость объекта 47 млн. 624 тыс. грн.