За кого бы проголосовали киевляне в ближайшее воскресенье (соцопрос)

Большинство киевлян проголосовали бы за БЮТ, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье – опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенные в столице аналитической группой "Центр".

Согласно результатам опроса, за Блок Юлии Тимошенко проголосовали бы (27,6 %), на втором месте Партия регионов (16,9%). Блок "Наша Украина - Народная Самооборона" мог бы рассчитывать на (13,4%), КПУ – (6,8%), Блок В. Литвина – (4,5%), а СПУ – (2,9%) избирательных голосов.

Ведущий аналитик группы "Центр" Виктория САЗОНЕНКО отмечает, что из всех представленных политических сил только КПУ смогла более чем в два раза нарастить свои предвыборный вес. По ее мнению, скорее всего, что таким показателям коммунисты обязаны своей непримиримой позицией к политике и действиям президента.

“Усиление же влияния Партии регионов во многом обусловлены относительной стабильностью экономической ситуации, как в стране, так и в городе. И умелом использовании этой ситуации "столичными регионалами". Что касается повышения рейтинга НСНУ, то это во многом объясняется решительными действиями Президента в отношении роспуска Верховной Рады", - сказала В. САЗОНЕНКО.

Експерт считает, что во многом усиление позиции НСНУ происходит за счет электората БЮТ. "Возможно, что если бы не было БЮТа, то "Наша Украина" на предстоящих выборах могла бы рассчитывать на поддержку 28% - 30% киевлян. “Сейчас же готовы голосовать за эту политическую силу порядка 13% - 16%. Понятно, что если бы у БЮТа не было такого конкурента как НУНС, то они могли бы рассчитывать на 40% - 43%. На сегодня их готовы поддерживать только 27% - 30% избирателей", - резюмирует В.Сазоненко.

Ошибка выборки в августовском исследовании (1201 респондентов) составила 2,9%, соответственно представленные в столбце данные, как и все остальные данные этого опроса , можно переносить на все население Киева с возможной ошибкой +/- 2,9%.