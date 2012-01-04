Тюремщики выложили фото новой камеры Тимошенко

Государственная пенитенциарная служба Украины заявляет, что камера, где содержится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отвечает всем европейским требованиям и нормам содержания.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

«Камера, где пока содержится Юлия ТИМОШЕНКО с еще одной осужденной, имеет площадь 37,5 метров. Камера соответствует всем европейским требованиям и нормам содержания, оборудована современной техникой, телевизором, микроволновой печью, холодильником. Есть отдельное место для приготовления пищи, ванная комната с душевой кабиной и стиральной машиной, санузел, биде», - говорится в пресс-релизе.

На сайте также размещены фотографии камеры Ю.ТИМОШЕНКО.

Пенитенциарная служба также напоминает, что экс-премьер с 30 декабря 2011 года «содержится в помещении участка следственного изолятора Качановской исправительной колонии (№ 54) управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области в соответствии с требованиями Закона Украины «О предварительном заключении» в части отдельного содержания лиц, находящихся под стражей, от осужденных».

«Сегодня во время брифинга представителей защиты Юлии ТИМОШЕНКО условия ее содержания были названы ужасными. Эти слова никак не соответствует действительности», – заявляют в пенитенциарной службе.

Ведомство также ответило на заявления некоторых правозащитников относительно средств видеонаблюдения в камере Ю.ТИМОШЕНКО. «Государственная пенитенциарная служба официально сообщает, что в целях обеспечения личной безопасности и постоянного надзора согласно статье 7 Закона Украины «О предварительном заключении» и требованиям Государственных строительных норм для следственных изоляторов, все камеры оборудованы средствами видеонаблюдения и дежурным освещением», – отмечено в сообщении.

Кроме того, в пенитенциарной службе сообщили, что 30 декабря 2011 Ю.ТИМОШЕНКО было предложено пройти медосмотр, сделать флюорографию и сдать анализ крови. «Однако она отказалась от предложенного обследования, о чем письменно уведомила администрацию учреждения. Сейчас Ю.ТИМОШЕНКО получает лекарства, которые предоставляются по медицинской части учреждения и были назначены согласно рекомендациям комиссии Минздрава Украины», - отмечают в ведомстве.

«Также следует отметить, что накануне Нового года, Ю.ТИМОШЕНКО, в порядке исключения, передали передачу, которая содержала 104 наименования (продукты питания и предметы первой необходимости)», – говорится в пресс-релизе.