В УНИАН состоится пресс-конференция заместителя председателя БЮТ Григория Немыри
12:07, 15 августа 2007Политика
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Сегодня, 15 августа, в 16.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция заместителя председателя БЮТ по международным вопросам Григория НЕМЫРИ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, тема пресс-конференции: „Реакция международного сообщества на отказ ЦИК регистрировать списки кандидатов в депутаты от БЮТ”.
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