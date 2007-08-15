В УНИАН состоится пресс-конференция заместителя председателя БЮТ Григория Немыри

Сегодня, 15 августа, в 16.30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция заместителя председателя БЮТ по международным вопросам Григория НЕМЫРИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, тема пресс-конференции: „Реакция международного сообщества на отказ ЦИК регистрировать списки кандидатов в депутаты от БЮТ”.